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Spor Milli Takım'da Fatih Terim ve Mustafa Denizli sürprizi!
Spor

Milli Takım'da Fatih Terim ve Mustafa Denizli sürprizi!

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le yolların ayrılması beklenirken, Güneş'in yerine düşünülen isimler belli oldu. Şenol Güneş'in yerine millilerin başına Aykut Kocaman, Okan Buruk, Mustafa Denizli ya da Fatih Terim'in getirilmesi alternatifler arasında düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 12:27:00 -
Milli Takım'da Fatih Terim ve Mustafa Denizli sürprizi!

Euro 2020'de alınan başarısız sonuçların ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Takım 'da Şenol Güneş'in koltuğu sallantıda. Dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde 69 yaşındaki teknik direktör TFF Başkanı Nihat Özdemir'le toplantı gerçekleştirdi. Ancak görüşmeden devam ya da tamam kararı çıkmadı.

Ekim ayındaki milli araya kadar Şenol Güneş ile yolların ayrılması beklenirken tecrübeli antrenörün yerine Aykut Kocaman ya da Okan Buruk gelebilir.

A Milli Takım için birkaç seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Fatih Terim ya da Mustafa Denizli gibi tecrübeli antrenörleri 4 maç için takımın başına getirmek.

Diğer seçenekler ise büyük takım tecrübesi bulunan Aykut Kocaman ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk.

Löw de radarda

Yabancı bir teknik direktörle devam kararı çıkması halinde ilk olarak Joachim Löw'e gidilecek.

Alman çalıştırıcı Euro 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmayı bırakmıştı. Löw'ün yerine Bayern Münih'ten ayrılan Hansi Flick getirildi.

Kaynak: Hürriyet

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