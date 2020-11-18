Milli Takım'da Burak Yılmaz şoku

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde son grup maçını Macaristan'la yapacak. Şenol Güneş'in maç için belirlediği ilk 11 ve yedekler duyurulurken son Rusya maçında cezası sebebi ile kadroda yer almayan Burak Yılmaz'ın yine kadroda olmadığı öğrenildi.

Güneş, maç öncesi Burak Yılmaz hakkında açıklamada bulunarak, "Kampın başlangıcından bugüne kadar 9 oyuncu aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Burak Yılmaz gelmeden 1 gün önce gece hastalandı. Hastaneye gitti, halsiz ve 2 gündür etkilendi. Oynama şansı olmadığı için kadroya almadık" dedi.