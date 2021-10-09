Milli Takım puan durumu | Türkiye'nin grupta kaç puanı var?
A Milli Takım puan güncel | Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7.maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler milli takımın kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye gruptan çıkar mı? Türkiye'nin G grubunda kaç puanı var?
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci hafta maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var?
Milli Takım puan durumu | Türkiye'nin grupta kaç puanı var?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü.
Türkiye, gruptaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacak. Norveç ise aynı gün Karadağ'ı konuk edecek.