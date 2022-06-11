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Spor Milli takım otobüsü kaza yaptı!
Spor

Milli takım otobüsü kaza yaptı!

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta yarın Gürcistan ile yapacağı karşılaşma için bu ülkede bulunan Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüsün kaza geçirmesi sonucu bir futbolcu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 17:04:00 -
Milli takım otobüsü kaza yaptı!

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta yarın Gürcistan ile yapacağı karşılaşma için bu ülkede bulunan Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüsün kaza geçirmesi sonucu bir futbolcu yaralandı.

Gürcistan Futbol Federasyonundan (GFF) yapılan açıklamada, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın akşam Gürcistan ile oynayacağı maç için geç saatlerde başkent Tiflis'e gelen Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın kaza geçirdiği belirtildi.

Havalimanından otele giderken meydana gelen kazada bir futbolcunun yaralandığı, yaralanan oyuncunun olay yerinden hastaneye nakledildiği ve ameliyata alındığı kaydedildi.

Hastanedeki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, kazada diğer oyuncuların ve kafilede bulunan kişilerin yaralanmadığı aktarıldı.

GFF Başkanı Levan Kobiaşvili ise olayla ilgili açıklamasında, kazada Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu Todor Nedelev'in yaralandığını belirterek, "Yaşanan kaza nedeniyle derin üzüntü duyuyorum." dedi.

Gürcü basınında yer alan haberlere göre, kaza nedeninin futbolcuları taşıyan iki otobüsün çarpışması olduğu iddia ediliyor.

 

 

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