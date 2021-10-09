Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı!
Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'i ağırlayan A Milli Takım, evinde 1-1 beraberlikle ayrıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i konuk etti.
Ay-yıldızlı ekibimizin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olan mücadele Kadıköy'de oynandı.
Maça hızlı başlayan Milli Takım, 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının sonlarına doğru baskısını artıran Norveç, 41. dakikada Thorstvedt'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre arasına 1-1'lik beraberlikle gidildi.
Sonunu getiremedik
İkinci yarıya baskılı başlayan Milli Takımımız, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yarattı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve A Milli Takım, Norveç'le 1-1 berabere kaldı.
Bu skorla Milli Takım puanını 12'ye, Norveç ise puanını 14'e yükseltti.
A Milli Takım bir sonraki maçını 11 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te Letonya ile oynayacak.