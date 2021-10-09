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Spor Milli takım gruptan nasıl çıkar?
Spor

Milli takım gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takımımızın Norveç ile 1-1 berabere kalmasının ardından gruptan çıkma ihtimali Hollanda ve Norveç'in puan kaybetmesine kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 09:21:00 -
Milli takım gruptan nasıl çıkar?

2022 Dünya Kupası'na katılım için büyük önem arz eden maçta Norveç'le berabere kalan Milliler, son üç maça kala 12 puanla üçüncü sırada yer aldı. 16 puanı bulunan lider Hollanda'nın 4 puan gerisinde yer alan Milliler, ikincilik mücadelesi verdiği Norveç'in 2 puan gerisinde kaldı.

Hollanda kazandı

Grubun lideri Hollanda, Letonya deplasmanında zorlanmasına karşın sahadan 1 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korudu ve rakipleriyle puan farkını açtı.

Karadağ yaklaştı

Son maçlardaki çıkışıyla dikkat çeken Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 devirerek puanını 11'e yükseltti.

Liderdik

Gruba Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım, son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. EURO 2020'de üç maçı da kazanamayan Milliler, gruptaki son 4 karşılaşmada ise sadece Cebelitarık'ı mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 2022 Dünya Kupası bileti de zora girmiş oldu.

Milli takım gruptan nasıl çıkar?

Milliler, kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek.

Play-off turu için de grubu ikinci sırada bitirmesi gereken Kuntz'un öğrencileri için Norveç'in 3 puan bırakması yeterli olacak. Solbakken'in ekibinin 2 puan kaybetmesi halinde averajlara bakılacak.

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Yorumlar

ARTIK BU GENÇLERE MİLLİ DENİLMEZ MİLLİLİK BİTMİŞTİR , 2000 ÖNCE SPORA HİÇ YATIRIM YOK İKEN GENÇLERDE DAHA RUHLU VE DAHA HEYECANLI, GENÇLER VARDI,,İSTEDİĞİNİZ KADAR YATIRIM YAPIN BOŞUNA, NEREDE O ESKİ GÜNLER,,, BİR GENÇTE DİN VE İMAN OLMADIKÇA MİLLİ RUH OLMASI MÜMDÜN DEĞİL,,,, BİZ FUTBOLU 15 SENEDİR BRAKTIK ,,, O PARALARA YAZIK VE YAZIKLAR OLSUN BÖYLE ŞARLATAN ÇENÇLEREİİ YUH OLSUN...VE LANET OLSUN... Vesselam,,,
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Kaleci Niyazi

Cok kolay, malzemelerini alip geriye bakmadan cekip gitsinler. Bu kadar kolay.
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