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Gündem Şamil Tayyar’dan Nadi Türkaslan hakkında çarpıcı çıkış: Alman gizli servisi mi?
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Şamil Tayyar’dan Nadi Türkaslan hakkında çarpıcı çıkış: Alman gizli servisi mi?

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Şamil Tayyar’dan Nadi Türkaslan hakkında çarpıcı çıkış: Alman gizli servisi mi?

Gazeteci Şamil Tayyar, Gökçek ailesi hakkında “suç örgütü” şikâyetinde bulunan eski savcı Avukat Nadi Türkaslan’a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkaslan’ın Deniz Feneri soruşturması dönemindeki Almanya temaslarını hatırlatan Tayyar, yargı çevrelerinde Alman gizli servisiyle bağlantılı olabileceğini düşünenlerin bulunduğunu aktardı. Bu konuda kendisinin bilgisinin olmadığını özellikle belirten Tayyar, “Yeni bir Almanya menşeli hikâyenin ana temasında yine Nadi Türkaslan var. Tesadüf mü sizce?” diye sordu.

Gazeteci Şamil Tayyar, Gökçek ailesiyle ilgili “suç örgütü” şikâyetinde bulunan Avukat Nadi Türkaslan'ın geçmişine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Türkaslan'ın geçmişte savcı olarak görev yaptığını ve kamuoyunun kendisini özellikle Deniz Feneri soruşturmasıyla tanıdığını hatırlatan Tayyar, söz konusu soruşturma kapsamında Almanya'ya gittiğini ve Frankfurt'tan binlerce sayfalık belgeyle Türkiye'ye döndüğünü belirtti.

“ALMAN GİZLİ SERVİSİYLE İLİNTİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER BİLE OLMUŞ”

Tayyar'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise Türkaslan hakkındaki Alman istihbaratı şüphesi oldu.

Yargı çevrelerinin Türkaslan'ın Almanya ile ilişkilerine geçmişten beri şüpheyle yaklaştığını aktaran Tayyar, yeni emekli bir hâkimle yaptığı görüşmeyi anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Alman gizli servisiyle ilintili olduğunu düşünenler bile olmuş. Bu konuda bilgim yok.”

Tayyar böylece söz konusu bağlantıyı doğrulanmış bir olgu olarak değil, kendisine aktarılan bir şüphe olarak gündeme taşıdı.

DENİZ FENERİ SORUŞTURMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Şamil Tayyar, Deniz Feneri soruşturmasının arkasında Alman istihbaratının bulunduğuna yönelik kendi değerlendirmesini de paylaştı.

Tayyar, soruşturmanın Kanal 7 üzerinden Almanya'daki Milli Görüş faaliyetlerini tasfiye etmeyi ve operasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar uzatmayı amaçladığını belirterek, Türkaslan'ın Ocak 2011'de Almanya'dan Ankara'ya getirdiği klasörlerde bu niyetin açık biçimde görüldüğünü yazdı.

“TESADÜF MÜ SİZCE?”

Gökçek ailesi hakkındaki son şikâyet ile geçmişteki Deniz Feneri soruşturması arasında bağlantı kurulması gerektiğine işaret eden Tayyar, paylaşımını dikkat çeken bir soruyla tamamladı:

“Yeni bir Almanya menşeli hikâyenin ana temasında yine Nadi Türkaslan var. Tesadüf mü sizce?”

Tayyar'ın açıklamaları sonrası gözler, Gökçek ailesi hakkında “suç örgütü” şikâyetinde bulunan eski savcı Avukat Nadi Türkaslan'a çevrildi.

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