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Ekonomi
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Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat

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AA Giriş Tarihi:

Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat ise Almanya’ya yapıldı.

#1
Foto - Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustos ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.

#2
Foto - Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat

En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 697 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 725 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

#3
Foto - Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat

Ağustos ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 174,7 ile mücevher oldu.

#4
Foto - Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat

Türkiye ihracatının yüzde 71,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı ağustosta yüzde 9,1 artışla 16,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

#5
Foto - Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat

Geçen ay ihracatın yüzde 12'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 4,3 artışla 2,8 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,8'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 24,4'lük yükselişle 650,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

#6
Foto - Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

#7
Foto - Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Ankara oldu.

#8
Foto - Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 874 firmanın geçen ay ilk kez ihracat yaptığını ve bu firmaların ihracata katkısının 83 milyon dolara yaklaştığını bildirdi.

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