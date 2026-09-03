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Siyaset Özgür Özel’e olay sözler: Kendisini İmamoğlu’na kullandırdı
Siyaset

Özgür Özel’e olay sözler: Kendisini İmamoğlu’na kullandırdı

Yeniakit Publisher
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Özgür Özel’e olay sözler: Kendisini İmamoğlu’na kullandırdı

CHP’ye kısa süre önce geri dönen eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den parti yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in genel başkanlık dönemlerini karşılaştıran Sevigen, “Özgür Özel kendisini ilk günden bu yana Ekrem İmamoğlu’na kullandırdı” dedi. Sevigen, CHP’nin önümüzdeki kurultayında Kılıçdaroğlu’nun tek aday olması gerektiğini de söyledi.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH’a yaptığı açıklamada CHP’deki liderlik tartışmaları ve kurultay sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in genel başkanlık dönemlerini karşılaştıran Sevigen, her iki ismin de farklı dönemlerde parti içerisinde vesayet girişimleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

“KEMAL BEY DİK DURDU, ÖZGÜR BEY İYİ SINAV VEREMEDİ”

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa geldiği dönemde dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın parti içerisindeki gücünü hatırlatan Sevigen, Sav’ın Kılıçdaroğlu’nu yönetmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde Sav'ı tasfiye ederek genel başkanlık makamının otoritesini kabul ettirdiğini belirterek, “Atatürk'ün makamına böyle sahip çıkılır. Atatürk'ün makamı başka bir yerden emir almaz” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL KENDİSİNİ İMAMOĞLU’NA KULLANDIRDI”

Özgür Özel'in ise benzer baskılar karşısında farklı bir tutum sergilediğini söyleyen Sevigen, en dikkat çeken çıkışını Ekrem İmamoğlu üzerinden yaptı.

Sevigen şöyle konuştu:

“Özgür Özel ise kendisini ilk günden bu yana Ekrem İmamoğlu'na kullandırdı. Uzun süre parti için değil de arkadaşları için çalışıyormuş izlenimi doğdu.”

Sevigen, “Vesayet altında siyaset olmaz” diyerek Kılıçdaroğlu ile Özel arasında gördüğü en önemli farkın da bu olduğunu söyledi.

“ÖZGÜR BEY MÜDAHALELERE AÇIK”

Kılıçdaroğlu'nun kendisine dışarıdan şekil verilmesine izin vermediğini ifade eden Sevigen, Özel için ise “Bu müdahalelere son derece açık olduğunu gördük. Bu çok üzücü ve gelecek için bir o kadar da tehlikeli” değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇAĞRI: TEK ADAY OLMALI

CHP'deki kongre sürecine de değinen Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya tek aday olarak girmesi gerektiğini söyledi.

Muhtemel genel başkan adaylarına aday olmama çağrısı yapan Sevigen, CHP'de kavga değil birlik zamanı olduğunu belirterek, “CHP'nin şu an en çok Kemal Bey'e ihtiyacı var” dedi.

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