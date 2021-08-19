Milli Sporcular uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türk sporcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyarak, ülkeyi gururlandıracaklarına emin olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türk sporcuların, İstanbul Havalimanı'ndan Japonya'ya uğurlanması töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Büyük gün geldi. Heyecanınız, inancınız, motivasyonunuz hepinizin gözlerinden okunuyor. İnancınıza, gayretinize şahidiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. En içten başarılar diliyoruz." dedi.

Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuları da 16 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan uğurladıklarını hatırlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Onlar olimpiyat tarihimizde pek çok ilke imza attı. Rekorlar kırdılar, ülkemize döndüler. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiler, tarih yazdılar. 84 milyon sporcularımızla gurur duydu. Tokyo 2020 hikayemiz, tarih yazma sürecimiz henüz bitmedi. Siz değerli sporcularımız, bugün çıktığınız bu yolculukta kaldığı yerden tarih yazmaya devam edeceksiniz. Türkiye'nin 2020 hikayesini en güçlü şekilde sürdüreceksiniz. Performansınız, kişiliğiniz, karakterinizle tüm dünyanın takdirini toplayacaksınız. Sizler orada ter dökerken, bilmenizi isterim ki aziz milletimiz, 84 milyon da sizlerle ekranları başında ter dökecekler, dua edecekler. Sizinle heyecanlanacak, sizinle sevinecekler. Tüm Türkiye olarak güçlü şekilde 'Biz hep bir ve beraberiz.' mesajını vereceğiz." diye konuştu.