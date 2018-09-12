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Milli Sporcu Yerleştirme kayıtları ne zaman başlıyor?

ÖSYM’den son dakika açıklamasına göre, 2018 YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli sporcu yerleştirme sonuçlarını merak edenler sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Milli Sporcu Yerleştirmede sonuçlarına göre, herhangi bir üniversiteyi kazanan adaylar yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 13 - 20 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptıracak.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:05
Milli Sporcu Yerleştirme kayıtları ne zaman başlıyor?

YKS sonuçlarına göre spor dallarında yetenekli olan öğrencilerin girdiği YKS milli sprocular yerleştireme sonuçları sondakika olarak ÖSYM tarafından açıkladı. Milli sporcu yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları  12 Eylül 2018 tarihinde saat 14.00'den itibaren ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden açıklanacak olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C.Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 13 - 20 Eylül 2018 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:05
  1. Milli Sporcu Yerleştirme kayıtları ne zaman başlıyor?
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