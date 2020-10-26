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Spor Milli sporcu Işık Can, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu
Spor

Milli sporcu Işık Can, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:50:02 -
Milli sporcu Işık Can, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu

ANKARA (AA) - Uluslararası Okul Sporları Federasyonu ve Uluslararası Satranç Federasyonu iş birliği ile çevrim içi düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş altı erkekler kategorisinde milli sporcu Işık Can, ikinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç uluslararası ustası unvanına sahip Işık Can, şampiyonada aldığı 7 puanla ikincilik elde etti.

Şampiyonada, 17 yaş kızlar kategorisinin finalinde mücadele eden Nil Öztürk ise turnuvayı 4,5 puanla 20. sırada tamamladı.

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