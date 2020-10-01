  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli sporcu Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye yüzecek
Spor

Milli sporcu Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye yüzecek

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:31:53 -
Milli sporcu Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye yüzecek

MERSİN (AA) - Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, "Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzecek.

Milli yüzücü Seven, Yenişehir Belediyesi organizasyonunda yarın saat 04.00'te yapılacak etkinlikle ilgili bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, KKTC'ye yüzme hayalini gerçekleştireceği için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisinden sonra Mersin'e gelerek yüzmek isteyenlere örnek olmayı istediğini belirten Seven, "Örneğin, Danimarkalı bir yüzücü bir gün buraya gelip KKTC'ye geçmek istediğini söyleyecek. Ülkesine döndüğünde, 'Ben Türkiye'den KKTC'ye yüzdüm.' diyecek. Belki o ülke KKTC'yi tanımayan bir ülke ama bunu söyleyecek. Bu benim tüylerimi diken diken eden bir şey." şeklinde konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de organizasyonu Mersin ile KKTC arasında bir yüzme parkuru oluşturmak ve uluslararası yüzücüleri buraya çekmek amacıyla yaptıklarını kaydetti.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de kafessiz yüzme geçişi ile bir ilkin gerçekleştireceğini belirtti.


- Organizasyon


Milli yüzücü Seven'in, Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından belirlenen kurallara göre yüzeceği 80 kilometrelik parkuru, hiçbir kara parçası ve deniz aracına temas etmeden 30-40 saatte tamamlaması bekleniyor.

Etkinliği, Manş Geçişi Organizasyonu Başkanı (CSA) Michael Read gözlemci olarak takip edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi
Gündem

Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi

Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, konuşurken yayını kesin se..
EBA’da sorun yok
Eğitim

EBA’da sorun yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, “Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ilişkin bir sorun bu..
Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!
Siyaset

Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk üçlüsü olan ABD, Rusya ve Fransa’ya, Azerbaycan – Ermenistan gerilimindeki tutumları nedeniyle tepki gösterdi...
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay