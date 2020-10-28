  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli sporcu Birgül Erken'den tek nefeste 97 metrelik "Cumhuriyet'e Saygı" dalışı
Spor

Milli sporcu Birgül Erken'den tek nefeste 97 metrelik "Cumhuriyet'e Saygı" dalışı

Dünya rekortmeni dalışçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı dalışta su altında 30 metrekarelik Türk bayrağı açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:53:24 -
Milli sporcu Birgül Erken'den tek nefeste 97 metrelik "Cumhuriyet'e Saygı" dalışı


ANTALYA (AA) - Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tek nefeste 97 metrelik dalış gerçekleştirdi.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında, "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" projesi kapsamında milli sporcu, ilçeye gelen temsilcilerle su altında "Cumhuriyet'e Saygı" dalışı yaptı.

Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla 97 metrelik dalış yapan Birgül Erken, su altında 30 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Birgül Erken, burada yaptığı açıklamada, dalışı gerçekleştirmesine katkı sunan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile yetkililere teşekkür etti.

Herkesin bayramını kutlayan milli sporcu, "Bu dalışı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ithaf ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" projesini yürüttüklerini anlatan Birgül Erken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen temsilci antrenörlerine serbest dalış eğitimi verdiğini söyledi.

Birgül Erken, ulusal ve uluslararası yarışmalar için yeni şampiyon adayları yetiştirmek istediklerini, bunun için de altyapı kuracaklarını vurguladı.

Sosyal sorumluluk projesinin önemine değinen Birgül Erken, proje kapsamında Çanakkale, Adana, Edirne, Elazığ, Samsun ve Trabzon'dan 18-35 yaş arasında toplamda 150 gençten oluşan serbest dalış yetenek havuzu oluşturulacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Siyaset

İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağını açıkladı. ..
İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı
Dünya

İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığı noktasında giderek hadsizleşiyor. Hz.Muhammed'e hakaretler eden karikatürlerle seviyesizliğ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay