Milli sporcu Adem Asil altın madalya kazandı

Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.

Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı. Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.

Milli sporcu Adem Asil: Bu madalya için çok emek verdim

Milli cimnastikçi Adem Asil, madalya seremonisi sonrası açıklama yaptı.

Adem Asil, organizasyonda yarıştığı için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. Kendisinden emin bir şekilde serisini yaptığını belirterek, "Bu madalya için çok emek verdim. Altın madalyayı aldığım için çok mutluyum." dedi.

Adem Asil ayrıca kendisine destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübüne teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.