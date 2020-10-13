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Aktüel Milli sörfçü Çağla Kubat'ın tekne motorunun çalınması güvenlik kamerasında
Aktüel

Milli sörfçü Çağla Kubat'ın tekne motorunun çalınması güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:47:11 -
Milli sörfçü Çağla Kubat'ın tekne motorunun çalınması güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - Milli sörfçü Çağla Kubat'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde teknesinden 70 bin lira değerindeki motorun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alaçatı Mahallesi Akçakaya mevkisinde dün sörf okulunun önündeki bottan tekne motorunun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir iş yerinin güvenlik kamerasının olay anını kaydettiği belirlendi.

Görüntülerde, üç kişinin motoru sökmesi ve taşıması yer alıyor.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağla Kubat'a ait teknenin motorunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklanmış, bir depoda bulunan motor sahibine teslim edilmişti.

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