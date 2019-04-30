Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni logosu tanıtıldı! Logodaki 'Kilij' detayı dikkat çekti

Milli Savunma Bakanlığının tanıtılan yeni logosunda kılıç figürü dikkati çekti. Bakanlık logosunda kullanılan ve bilinen en eski Türk kılıcı olan 'Kilij'i en son Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığının yeni logosunda Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan tarihte kurulan Türk devletlerini temsil eden 16 yıldız yer aldı.

Türkiye'nin dünyadaki önemini vurgulamak için logonun merkezinde ay yıldız konumlandırıldı.

Yeni logoda meşe yaprağı bakanlığın devamlılığını ve kararlığını, bilinen en eski Türk kılıcı “Kilij” ise kurumun köklü geçmişini ve gücünü simgelemek amacıyla kullanıldı.

Dikkat çeken 'Kilij'

Bakanlığın yeni tanıttığı logoda dikkati çeken detay kılıç figürü oldu. Bakanlık logosundaki figür bilinen en eski Türk kılıcı olan 'Kilij'e ait. Kilij, Türkler tarafından kullanılan tek elli, tek kenarlı ve orta derecede kavisli bir kılıç türüdür.