0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni logosu tanıtıldı! Logodaki 'Kilij' detayı dikkat çekti

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni logosu tanıtıldı. Logoda bulunan ve Türk kılıcı olan 'Kilij' dikkatleri üzerine çekti.

30 Nisan 2019 Salı 00:05
Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni logosu tanıtıldı! Logodaki 'Kilij' detayı dikkat çekti

Milli Savunma Bakanlığının tanıtılan yeni logosunda kılıç figürü dikkati çekti. Bakanlık logosunda kullanılan ve bilinen en eski Türk kılıcı olan 'Kilij'i en son Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığının yeni logosunda Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan tarihte kurulan Türk devletlerini temsil eden 16 yıldız yer aldı.

Türkiye'nin dünyadaki önemini vurgulamak için logonun merkezinde ay yıldız konumlandırıldı.

Yeni logoda meşe yaprağı bakanlığın devamlılığını ve kararlığını, bilinen en eski Türk kılıcı “Kilij” ise kurumun köklü geçmişini ve gücünü simgelemek amacıyla kullanıldı.

Dikkat çeken 'Kilij'

Bakanlığın yeni tanıttığı logoda dikkati çeken detay kılıç figürü oldu. Bakanlık logosundaki figür bilinen en eski Türk kılıcı olan 'Kilij'e ait. Kilij, Türkler tarafından kullanılan tek elli, tek kenarlı ve orta derecede kavisli bir kılıç türüdür.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 00:05
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Milli Savunma Bakanlığı yeni logo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    1. Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan..
    2. Yıldırımın isabet ettiği çiftçi ağır..
    3. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi..
    4. AB'den flaş karar! 2020'ye kadar..
    5. "11. Uluslararası TRT Belgesel..
    6. İstanbul Tuzla'da tersane yangını
    7. Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
    8. Tecavüzcüsünü öldüren kadına özel yasa..
    9. Ülkeyi karıştıran olay! 'Askılı balina..
    10. Uyuşturucu tacizlerine operasyon: 4..
    11. Lübnan'da Türk bayrağını yakanlardan..
    12. Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2..
    13. Sanatçı Dilber Ay, kalp krizi sonucu..
    14. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey..
    15. Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır..
    16. Kuşadası Körfezi’nde 19’u çocuk 50..
    17. AB Myanmar'a yaptırımları uzattı
    18. 4. Gençler Geleceğimizdir koşusu..
    19. Hollywood yönetmeni Singleton hayatını..
    20. Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni..
    21. Balıkesir'de 59 düzensiz göçmen..
    22. Aykut Kocaman: “Taşeronluk yapmıyoruz”
    23. TİM Başkanı Gülle’den açıklamalar
    24. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2019
    25. "Katar ve Türkiye karşıtı bir..
    26. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey..
    27. Maçın ardından
    28. Dilber Ay vefat etti
    29. Kanada sular altında
    30. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar dolarlık sipariş
    Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar dolarlık sipariş
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Ülkede Trump uyarısı verildi: Devam edersen savaşa gireceğiz
    Ülkede Trump uyarısı verildi: Devam edersen savaşa gireceğiz
    28 Şubat kafalı doktor
    28 Şubat kafalı doktor

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD'nin duymak istemediği sözler: Türkiye Rusya'nın diğer silahlarıyla da ilgileniyor
    ABD'nin duymak istemediği sözler: Türkiye Rusya'nın diğer silahlarıyla da ilgileniyor
    CHP'li belediye 7 kişiyi işten çıkardı, 700 kişi arkadaşları için işi bıraktı
    CHP'li belediye 7 kişiyi işten çıkardı, 700 kişi arkadaşları için işi bıraktı