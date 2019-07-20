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Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:26
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:26
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri
  3. açıklama

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