Milli Savunma Bakanlığı’ndan akıldışı iddialara ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Kamışlı ve Derik’te halkı hedef aldığına dair yalan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.11 Ekim 2019 Cuma 14:38
Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Kamışlı ve Derik’te halkı hedef aldığına dair yalan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "TSK'nın Kamışlı ve Derik’te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait operasyon unsuru yok" ifadelerini kullandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır" denildi.
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