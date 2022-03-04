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Gündem Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan şehitlerini andı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 10 askeri andı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 16:25:00 -
Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı, geçen yıl Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 10 asker için anma mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan ve şehitlerin fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün Tatvan'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehadete uğurladığımız kahraman silah arkadaşlarımız Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 10 kahraman askerimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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