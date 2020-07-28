  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:57:51 -
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı