Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sevindiren koronavirüs açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmediğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyon bölgelerinde şu ana kadar koronavirüs vakası görülmediğini bildirdi.
Bakan Akar bedelli askerlik konusuyla ilgili, "31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak." dedi.