Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara’da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü. Görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara’da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü.16 Eylül 2019 Pazartesi 13:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara’da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü. Görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
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