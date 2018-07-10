0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Akar, görevi Canikli'den devraldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk Milli Savunma Bakanı olan Akar, görevi Canikli'den devraldı.

10 Temmuz 2018 Salı 20:02
Milli Savunma Bakanı Akar, görevi Canikli'den devraldı

Canikli, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde,  görevini heyecanla devrettiğini belirterek, "Kritik bir dönemde özellikle 15  Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ortaya çıkan  tablonun ve riskin ortadan kaldırılması, diğer problemlerin giderilmesi  noktasında son derece önemli bir süreçti." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra son derece önemli reformlara imza  atıldığını, TSK, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) temizlenmesine ilişkin  çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Canikli, "Bunu hep birlikte  gerçekleştirdik ama yine FETÖ'nün özellikle kripto elemanlarının halen Türk  Silahlı Kuvvetleri bünyesi içerisinde varlığının olduğunu biliyoruz. FETÖ'nün  tamamen temizlenmesi, risk ve tehdidin ortadan kaldırılması konusundaki  çalışmalar elbette bundan sonraki dönemde de kesintisiz devam edecek." diye  konuştu.

TSK'nin artık kendi silahını ve mühimmatını yapabilen bir ordu  olduğunu vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Son dönemlerdeki başarısında da bunun önemli bir belirleyici faktör  olduğunu biliyoruz. O alanda da çalışmalar inşallah kesintisiz devam edecek.  Ondan da en ufak kuşku duymuyoruz. Siz zaten belki 50 yıla yakın süre Türk  Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmiş, son derece değerli bir komutan olarak bunu en  iyi bilenlerdensiniz. Bu özelliğinizle ülkenin birliği, bütünlüğü, toprak  bütünlüğü, bağımsızlığı, özgürlüğünün korunması için TSK'nin her zaman,  personeliyle ekipmanıyla araç gereciyle güçlü olması gerektiği konusundaki  hassasiyeti en iyi bilenlerdensiniz. İnşallah bunu da güçlü şekilde bundan sonra  da hayata geçireceksiniz."

Canikli, Akar'a başarılar diledi.

"BİR BÜTÜN HALİNDE FEDAKARLIKLAR, KAHRAMANLIKLAR YAPTIK"

Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanlığındaki bütün faaliyetlerin,  görevlerin önemli ve değerli olduğunu belirtti.

"Mesele ülkemizin, milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği,  egemenliği ve bağımsızlığı söz konusu olduğu yapılan görev çok daha büyük  hassasiyet kesbediyor." diyen Akar, bu açıdan Milli Savunma Bakanlığı,  Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvetlerin, güvenlik hizmetini yürütme konusunda bir  bütün halinde fedakarlıklar, kahramanlıklar yaptıklarını, yapmaya devam  ettiklerini vurguladı.

Arazide yürütülen terörle mücadele operasyonlarında büyük kahramanlık  hikayeleri bulunduğunu dile getiren Akar, "Milli ve yerli sanayimizle  araçlarımızı, gereçlerimizi, silahımızı, mühimmatımızı üretmenin verdiği güven  içinde bize düşen görevleri en etkin şekilde yapma imkanı bulduk, bulmaya devam  ediyoruz." diye konuştu.

"TEMİZLENDİKÇE ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GELİYORUZ"

Güvenlikle ilgili faaliyetleri sürdürürken en temel konulardan birinin  de FETÖ ile mücadele olduğunun altını çizen Akar, şöyle devam etti:

"24 Temmuz 2015'te başlayan yeni mücadele döneminde coşkuyla heyecanla  görev aşkıyla teröre karşı mücadelemizi sürdürürken, bu teröristleri kazdıkları  çukurlara gömerken göründüğümüz bir dönemde maalesef 15 Temmuz belasıyla  karşılaştık. Tabii bu bizi rahatsız etti, birtakım zorluklar doğurdu ama çok  şükür el birliğiyle, güç birliğiyle bunların üstesinden geldik. Bunu da  samimiyetle söylemek istiyorum; bu hainler bizim bünyemizden temizlendikçe  Silahlı Kuvvetlerimizin güçlendiğini gördük. Rakamlar da bunu bize söylüyor.  Hava, Deniz, Kara Kuvvetlerimizin yaptığı faaliyetlere baktığımızda geçmişe  nazaran sayısal bazı noksanlıklar olmakla beraber yapılan faaliyetlerde artış  var. Bu faaliyetlerin veriminde çok ciddi bir yükselme olduğunu müşahede etmekle  birlikte kıvanç duyuyoruz ve diyoruz ki temizlendikçe çok daha güçlü hale  geliyoruz."

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Akar, "Biz terörle mücadele  başta olmak üzere yapılan faaliyetlerimizde, ülkemiz ve milletimizin hak ve  hukuklarını korumakla görevli olduğumuz işlerimizi yaparken şunu açık ve net bir  şekilde başlangıçta söylüyoruz; biz komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri  içinde, dostane şekilde, barış, huzur, güven içinde hayatımızı sürdürmek  istiyoruz bunun yanı sıra hiçbir şekilde asil milletimizin hak ve menfaatlerine  zerre kadar, iğne ucu kadar halel gelmemesi için mücadele edeceğimizi, bu konuda  son derece azimli ve kararlı olduğumuzu her fırsatta söyledik, söylemeye devam  ediyoruz." mesajını verdi.

"ALLAH UTANDIRMASIN DEYİP GÖREVİMİZE BAŞLIYORUZ"

Akar, Milli Savunma Bakanlığı görevini devraldığı Nurettin Canikli'ye,  Türk Silahlı Kuvvetlerinin, görevini daha iyi şekilde yapmasında verdiği  destekten ötürü teşekkürlerini, teveccühlerinden dolayı Başkan Recep Tayyip  Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"Hep birlikte ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, birliğini,  bütünlüğünü, egemenlik ve bağımsızlığını sağlamak için milli ve yerli  kaynaklarımızı seferber ederek güçlü şekilde bu koruma ve kollama işlerimizi  yürütebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullanan  Akar, 2015 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanı görevine başlarken yaptığı gibi "Allah  utandırmasın" diyerek göreve başladığını bildirdi.

Törene, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı  Koramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de  katıldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş“Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısına” katıldı
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş“Kafile..
    2. Ülke'de facia! Şiddetli yağıştan..
    3. Erdoğan'ı tebrik ettiği için..
    4. Kim Jong-Un, Pompeo'yu böyle ekti:..
    5. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
    6. Suudi turist kaldığı dairenin..
    7. Kocaeli'de sahte sağlık raporu..
    8. Hindistan'da obez polislere zayıflama..
    9. Pazı nasıl pişirilmelidir?
    10. 3,5 yaşındaki Evrim, kayıp
    11. Kabakulak bu belirtilerle kendini..
    12. NATO ülkelerinden savunmaya büyük bütçe
    13. Rutin diş hekimi kontrolünün..
    14. Borsa günü düşüşle kapattı
    15. Hindistan'da 10 günde 66 kişi hayatını..
    16. Katil İsrail Gazze'ye açılan "Özgürlük..
    17. Bakan Çavuşoğlu yeni sistemi..
    18. Renk körlüğü belirtileri nelerdir?..
    19. Pas lekesi kıyafetlerden nasıl çıkar?
    20. Kalp zarı iltihabı (Perikardit) nedir?..
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!