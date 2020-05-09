Milli Savunma Bakanı Akar: "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak’tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 359 oldu."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak’tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 359 oldu."