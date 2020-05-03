Milli savaş uçağımız için bir hamle daha! Sıra yazılım çalışmalarında

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay yaptığı açıklamada, MMU’nun milli gurur oluşturacak, Türkiye’ye lig atlatacak bir proje olduğunu söyledi. Atalay, “İnşallah biz de o ülkelere dahil olacağız. Uçağın hangardan çıkışı için 2023 yılı öngörülüyor. İstenen noktaya gelmesi için uzun yıllar çalışacağımız bir proje. 5’inci nesil olması dolayısıyla ‘uçan bilgisayar’ diyebileceğimiz bir ürün. 20 milyon satır civarında yazılımın üzerinde koşacağı, yüzlerce modül yazılımın birlikte çalışacağı bir uçan bilgisayar. Dolayısıyla HAVELSAN’ın projenin ana oyuncularından biri olması çok doğal” dedi. Atalay şu bilgileri verdi:

HAVELSAN ana oyunculardan

“Geçmişte pek çok büyük projede milyon satırlık benzer işler yaptık. Advent Savaş Yönetim Sistemi’nde 10 milyon, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi’nde 15 milyon satır kod yazdık. Bu büyüklükte işlerin hem modüler geliştirilmesi hem o modüllerin birlikte yüksek performansla çalışması deneyimi bizde vardı. Aynı zamanda halen yürütmekte olduğumuz, dünyadaki iddialı firmalardan biri olduğumuz uçak simülatörü alanındaki yetkinliğimiz de bu projeye önemli katkılar sağlayacaktır. F16 uçaklarından eğitim uçaklarına, helikopterden çok değişik hava ve kara araçlarına çeşitli tipteki ürünlerin simülatörlerini yaptık. Simülatör alanındaki deneyimimizin burada çok önemli katkıları ve faydaları olacağını düşünüyoruz.”

Ekip oluşmaya başladı

“20 milyon satırlık bir yazılım işi diye bakarsanız, 400-500 mühendis gerektirecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Nihai hedefi de muhtemelen bu rakamlarda olacak. Ekip şu anda bünyemizde fakat yakın zamanda TUSAŞ içinde oluşturulacak MMU ekiplerinin çalıştığı binada yerini alacak. Ekipler orada hep beraber çalışıyor olacaklar.”

Üretimde 4. dev olacağız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi’nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile HAVELSAN’ın iş birliğine imza attığını belirterek, “Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak” ifadesini kullandı.