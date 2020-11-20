Milli Piyango yılbaşı biletleri tam, yarım, çeyrek bilet başınızı ağrıtır

Emek harcamadan, alın teri dökmeden kısa yoldan zengin olmanın hayalini kuranlar, Müslüman inancına uymayan Batı’nın kokuşmuş kültürünün bir parçası olan yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte alımının ve satımın günah olduğu Milli Piyango’nun yılbaşı biletleri satışa çıktı. Geçen yıl 80 milyon lira olan ikramiye bu yıl 100 milyon liraya çıkarıldı. Bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.

Müslümanların yılbaşısı Hicri sene, Peygamber efendimizin (s.a.v) Mekke'den, Medine'ye hicret ettiği seneden başlar. Hicri senenin başı Muharrem ayının birinci günüdür. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Müslüman birinin Hristiyan adeti olan Noel-yılbaşını kutlamak adına günah ve harama bulaşmaya bu kadar istekli olamaz. Alın teri döküp helal para kazanmak yerine şeytan işi birer pislik olan şans oyunlarından medet umarak yılbaşı bileti sorgulama, piyango sonuçları, piyango kime çıktı diyerek saç baş yolmak yerine geçen bir yılın muhasebesini yapmak Allah’tan korkan bir Müminin özelliklerinden olmalıdır. Milli piyango 2021 kazanan numaralar bilet sorgulama için saatlerce televizyon ekranlarında vakit geçirmek yerine ömürden bir yıl daha eksilmiş olmanın tefekkürünü yapmak bir Müslüman için daha hayırlı olmayacak mıdır?

Milli Piyango çekilişi

Adında milli bulunan ancak milli ve yerli ile hiç bir ilgisinin olmadığı gibi ailelerin huzurunu bozan, kolay yoldan zengin olma algısının pompalandığı için helal-haram ayrımına da darbe vuran büyük kumarlar arasında yer almakta. Milli Piyango, şans topu adı altında devlet ediyle kumar oynanmasının doğru olmadığı her daim dile getirilmekte. Haramla kimse abad olmaz. Daha öncesi senelerde şans topu Milli Piyango çekilişlerinden trilyon kazananların rezil ve perişan durumdaları zaman zaman kamuoyunda yer almakta. Buna rağmen, helal kazanç dururken, kısa yoldan emeksiz ve zahmetsiz para kazanmak için şans toplarına bel bağlanılmakta. 2020’de Milli Piyango İdaresi tarafından şans oyunlarını işletme yetkisi Sisal Şans adlı şirket, vatandaşların kumar müptelası olması için internet siteleri üzerinden alenen kumar oyunlarının yanı sıra zar atılan kumar çeşitlerini de oynatıyor.

Yılbaşı bileti kime çıktı?

Piyango kime çıktı? sorusu günah olmasına rağmen bilet alıp yılbaşı gecesi piyango biletinin kime çıktığını öğrenmek için televizyon karşısında saatlerce piyango kazanan numaralar listesini görmek adına zaman harcamak yerine ömürden geçen bir yılın acı ve tatlı yönlerinin mukayeseni yapıp, yeni yılda eksik taraflarının düzeltilmesi konusunda çaba harcanması ölüm ve ölüm ötesi hayatın gerçekliğini idrak edenler için yeni yıl bir yol haritası olmalıdır. O vakit bir Müslüman, Milli Piyango çekiliş sonuçları, Milli Piyango 2020 kazanan numaralar bilet sorgulama yapmayacağını göre, peki bu gecede ne yapılmalı?

Yılbaşı gecesinde neler yapılır?

Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır. Bu gecenin diğer gecelerden farkı yoktur. Bu geceye değer veriyormuş gibi hareket etmek doğru değildir. Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır.

Müslüman biri dinde, gelenek ve göreneklerine uygun olmayan her türlü tavır ve hareketlerden uzak durmalıdır. “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” atasözü kulağımıza küpe olmalıdır. Bir hadis-i şerifte: "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) Büyük mutasavvıf Şibli Hazretleri, Bağdat halkına yaptığı her konuşmasına şu sözlerle başlıyordu:

Ömürlerinden bir seneyi daha tüketerek varacakları sona biraz daha yaklaşan ahiret yolcuları! Yaklaştığınız yerde hesaba çekilmeden önce burada kendinizi hesaba çekin!

İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki: Hinduların bayram günlerine [ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına] hürmet etmek ve o zamanlarda, onların âdetlerini, onlar gibi yapmak şirk olur. Küfre sebep olur. (Mektubat 3/41, S. Ebediyye)

Yılbaşı piyangosu çıkanların hazin sonu

Medyada yer alan haberlere göre yılbaşı biletinden para çıkan ancak hayatları zehir olan kişilerin isimleri.

Mehmet Sarıoğlu - Yapayalnız donarak öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde 40 yıl önce Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu'nun öyküsü içler acısı. Bir anda zengin olunca şaşkına dönen Sarıoğlu, önce köyünde bir ev yaptı. Zamanla bakıma muhtaç hale geldi. Devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Kimsesi olmayan ve hiç evlenmeyen Sarıoğlu, donarak hayatını kaybetti.

Orhan Ulusoy - Kızı evden kaçtı işleri batırdı

1984'de aldığı bilete 7 milyon lira isabet eden Orhan Ulusoy'un paralı hayatı ancak 3 sene sürdü. Ulusoy'u kızı bir süre sonra evi terk etti. Oto yedek parça dükkanı bulunan ve minibüsçülükle uğraşan Ulusoy, parayı katlamaya çalıştı. Üst üste 3 yıl istediği kazancı elde edemeyince iflas etti. 4'ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, "Hiç rahat yaşantım olmadı. Bir arkadaşım 'bu para sana felaket getirir' demişti, dediği çıktı" şeklinde konuştu.

Ahmet Bayram - İlk iş peruk aldı sonra canına kıydı

Erzurumlu Ahmet Bayram, uzun süredir işsizdi. Üstelik 9 çocuk babasıydı. O da ümidini büyük ikramiyeye bağlamıştı. 2005'te çeyrek biletine 1 milyon 250 bin TL çıktı. İlk iş olarak peruk alan Bayram, İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Kendisini eğlenceye veren Bayram, bir süre sonra gece kulübünde tanıştığı kadınla evlendi. Bu izdivaç, sonun başlangıcıydı. Borca battı, karısının gayrimenkulleri satmayı reddetmesi üzerine bunalıma girerek canına kıydı.

Süleyman Orhan - Alın teriyle kazandığı bile gitti

Samsun'da 17 yıl önce Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan'ın hayatı hiç de beklemediği şekilde değişti. Parayı aldıktan sonra şanssızlıklar peşini bırakmadı. Ticarete atıldı ancak yaptığı her işten zarar etti. Aklı başına geldiğinde artık çok geçti. Orhan, o zor günleri şöyle anlattı: "Helal olmadığını biliyordum. İkramiyeden geriye kısa sürede 5 kuruş kalmadı. Hiçbir hayrını görmedim. Üstelik daha önce alın terimle kazandığım birikimim de gitti. Tavsiyem, kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın."

Yeşim Akyol - Herkes karısını o kocasını boşadı

Genelde büyük ikramiyeyi kazanan erkekler, ilk iş olarak karılarını boşar. Peki ya o kadar para bir kadına çıkarsa ne olur? Bir şey değişmiyor, sonuç yine aynı. 2003'te Yeşim Akyol'a o zamanın parasıyla 2 trilyon lira çıktı. Akyol, kavga etmeye başladığı 8 yıllık eşinden boşandı. Kocası, "Para çıkınca çok değişti" dedi.

Cem Postacı - Nereden aldım o bileti!

Milli Piyango'nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı, 6 yıl sonra oğlunu trafik kazasında kaybetti. "Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi" diyen Postacı, "Kazandığım ikramiyeyle emlak işine girdim. Ardından iflas ettim. İşlerim bir dönem çok iyi gitti ancak hiç tanımadığım kişiler, akrabam olarak karşıma çıktı. Her şeyimi kaybettikten sonra şimdi yüzüme bakan yok. Yuvam dağıldı. Geriye emekli maaşım kaldı. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı" ifadelerini kullandı.

Mustafa Savgan - Zevk-ü sefaya daldı boyacılığa geri döndü

İstanbul Cağaloğlu'nda 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Savgan, paranın mutluluk getirmediği 'piyango tiryakileri'nden biri. Hem öksüz hem yetim büyüyen Savgan'ın hikayesi ilginç. 1978'de Adana'dan çobanlık yaparken şehrin plakasından esinlenerek üzerinde 7 tane 0 olan piyango bileti alır. Çekilişte 10 bin lira kazanır. Parayla 2 ev alır. Bir yandan da şans oyunlarına devam eder. Eğlence hayatına kendini kaptırınca varını yoğunu kaybeder. Yine de vazgeçmez. Savgan, hâlâ ayakkabı boyacısı.