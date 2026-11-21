Gazeteci Yılmaz Özdil, katıldığı yayında Ekrem İmamoğlu'nun gazıyla Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'nin Adana milletvekili Burhanettin Bulut ile yaptığı görüşmeye ve Sözcü'deki gelişmelere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Özdil, Sözcü Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Bulut’un kendilerine "sözleşme" adı altında maddi teklifte bulunduğunu, bu teklifi reddetmesinin ardından hedef alındığını ileri sürdü.

"Sözleşme adı altında para teklif edildi"

Sözcü’de genel yayın yönetmenliği yaptığı döneme değinen Özdil, Burhanettin Bulut’un kendisiyle görüşmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Oturduk, işte hoş geldin, beş gittin falan. Yani lafı evirdi çevirdi açıkça söyledi yani. Dedi ki: 'Biz bazı televizyonlarla ve bazı internet siteleriyle falan sözleşmeyle çalışıyoruz. Sizle de çalışmak isteriz.' dedi yani. Dedik ne demek yani sözleşme falan? İşte para yani."

Bu yaklaşımı gazetecilik ilkelerine aykırı bulduğunu dile getiren Özdil, yanıt olarak "Gazetecileri parayla kiralama meselesi, bu sözleşme meselesi gazeteciliği mahveden bir şey. Biz asla böyle bir işin içine girmeyiz. Elbette haberse ekranlarımız sonuna kadar size açık ama biz televizyonumuzu parayla kimsenin emrine vermeyiz" dediğini aktardı.

"Ertesi gün boykot ve linç kampanyası başlatıldı"

Toplantının ardından haber merkezindeki ekibe durumu anlattığını ve Burhanettin Bulut’un ekrana çıkarılmaması yönünde talimat verdiğini söyleyen Özdil, ertesi gün kendisi ve Sözcü’ye yönelik kampanya başlatıldığını öne sürdü:

"Ertesi sabah benim hakkımda 'Yılmaz Özdil gizli AKP'li, Sözcü Televizyonu'nu A Haber yaptı' diye linç kampanyası başlattılar ve aynı 2023'te televizyonu kurarken yaptığımız gibi 'Sözcü Televizyonu'nu izlemeyin, Sözcü Gazetesi'ni almayın' diye kampanya başlattılar."



Özdil, mevcut tabloda parti içi çekişmelerin ve yaşanan skandalların etkili olduğunu söyledi.

Sözcü Televizyonu ile Sözcü internet sitesine kayyım atanmasını da değerlendiren Özdil, "Sözcü'ye kayyım atanmasının tek sebebi maalesef Özgür Özel yönetiminin vebalidir ya. Bunların ihtirasının kurbanı oldu medya" ifadelerini kullandı.