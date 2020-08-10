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Siyaset

Milli Piyango özelleştirildi kumar oyunları yaygınlaştı

Milli Piyango İdaresi tarafından şans oyunlarını yürütme yetkisi 2020 yılında kendilerine verilen Demirören Grubu’na bağlı Sisal Şans adlı şirket, internet sitesinde bilindik kumar oyunlarının yanı sıra zar atılan kumar çeşitlerini de oynatmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 09:37:00 - 2020-08-10 09:37:45
Milli Piyango özelleştirildi kumar oyunları yaygınlaştı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş. ile İtalyan Sisal S.p.A ortaklığında kurulan Demirören Grubu’na bağlı Sisal Şans adlı şirketin Milli Piyango İdaresi’nin denetiminde bulunan millipiyangoonline.com adlı internet sitesinde ‘sanal kumar’ oynattığı ortaya çıktı. Şans oyunlarını yürütme yetkisi 2020 yılında Demirören Grubu’na bağlı Sisal Şans’a devredilen kurumun online sitesinde fiziki bir kumarhanede bulunan birçok oyun yer alıyor.

Resmen sanal kumar!

Kazı Kazan, Sayısal Loto ve İddia’ gibi bilindik kumar oyunlarının yanı sıra ‘Süper Zarla Kazan, Çevir Kazan’ gibi oyunlarda ise kumar araçları olan ‘zar ve kağıt’ da kullanılıyor. Üyelik sözleşmesi ve belirtilen banka hesap numarası ile sisteme giriş yapan kullanıcılar, resmen kumar batağına saplanıyor.

Anayasaya aykırı

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Avukat Bülent Demir, ülkemizde kumar oynatmanın suç olduğunu belirterek şunları dile getirdi: “Anayasa’mızın 58. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nda, ‘Devlet; gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır’ diye belirtilmiştir. Türkiye’de kumar oynamak ve oynatmak ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda doğrudan bir düzenleme olmayıp kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan devletin gençleri koruyacak tedbirleri almasının gerektiği belirtilmiştir.

Suç işleniyor

Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerimizi bu zehirli oyunlardan korumasını istiyoruz” diyen Demir, şöyle devam etti: “Türk Ceza Kanunu’nun Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama başlıklı 228. Maddesi’ne göre, ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur’ deniliyor. Buradaki suç sanal ortamda oynatılan kumar için de geçerlidir. millipiyangoonline adlı site kanuna göre açıkça suç işlemektedir.

Her türlü kumar haram

İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı ise, Mâide Suresi 90 ve 91. ayetlerine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Biz büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyiz. Cenab-ı Hak kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, ‘Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.’ ve ‘Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?’ diyerek içki ve kumarı açıkça yasaklamıştır.

Kumarın ‘Milli’si olmaz

Milli Piyango İdaresi’ne ilişkin “Kumarın ‘Milli’si olmaz” değerlendirmesini yapan Kavaklı, şöyle devam etti:

Yıllardan beri devlet eliyle oynatılan kumarın artık sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz ama bunu maalesef başaramıyoruz. Rab’bimizin açıkça yasakladığı kumarın, online ortamlarda da oynatılması İslam’a aykırıdır. Devlet bu yanlıştan en kısa sürede dönmelidir.

 Milli Piyango’ya sorun!

Akit’in telefonla ulaştığı bir Demirören Grubu yetkilisi ise acı gerçeği şöyle ifade etti: “Bu konuda bizim yapmamız gereken herhangi bir açıklama yok. İstediğiniz bilgileri Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden alabilirsiniz.

Yeni Akit Gazetesi

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