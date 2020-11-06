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Spor Milli pentatletler Ankara'da kampa girdi
Spor

Milli pentatletler Ankara'da kampa girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:25:19 -
Milli pentatletler Ankara'da kampa girdi

ANKARA (AA) - Modern Pentatlon Milli Takımı sporcuları, Polonya'nın Drzonkow şehrinde 17-22 Kasım tarihlerinde yapılacak 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesi Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Ankara Eryaman'da başlayan milli takım kampı, 16 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

Kampta sporcular İlke Özyüksel, Yaren Nur Polat, Sıdal Aslan, Buğra Ünal, Arda Selçuk, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan bulunuyor.


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