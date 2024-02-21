Milli oyuncu Yusuf Yazıcı için transfer itirafı: bir anda buz kesti! 'Türkiye'ye dönmez'! Kararı manşetlerde

Fransız ekibi Lille'de forma giyen Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın geleceği ile ilgili iddialar gündemde yer alırken sürpriz bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı hakkında, Fransa temsilcisine transferinde büyük bir inisiyatif kullanan Adem Cebeci açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Lille'de toplam 31 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, söz konusu müsabakalarda 10 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu bunun yanında da 3 kez asist performans sergiledi.

Türkiye'de Trabzonspor forması giyen milli futbolcu, bordo-mavili ekip ile 120 maçta 27 gol ve 22 asist yaptı.

Radyospor'a konuşan Cebeci, 'Yusuf'la profesyonel ilişkimiz Lille transferiyle birlikte bitti. Ama ağabey kardeş ilişkimiz her zaman devam ediyor. Kendisini evladım gibi seviyorum. Çocuğumun adını Yusuf koydum. Futbol ne olacağı belli olmaz; ama Yusuf Yazıcı bu dönemde, bu kadar formdayken Türkiye'ye dönmez. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve hayalinde Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde oynamak var. Şu anki performansıyla bu hedefini gerçekleştirebilir. Şu anda 10 gol 3 asistle gidiyor. Sezon sonuna kadar 20 gole doğrudan gole katkı sağlarsa ki bunu yapabileceğini tahmin ediyorum, sezon sonunda büyük bir transfere imza atacak.' dedi.

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Milliyet'e göre; Gelen transfer teklifleri hakkında konuşan Adem Cebeci, "Daha önce Abd ve Arabistan'dan teklifler geldi; ama Yusuf kariyerine Avrupa'nın en büyük takımlarında devam etmek istiyor. Bence sezon sonunda Türkiye'ye dönmez, İspanya'da oynamayı hayal ediyor. Daha önce Avrupa Ligi gol kralı oldu. 8 numara pozisyonunda oynarsa daha verimli olur. Neden olmasın Barcelona'da oynayabilir. Bence 8 numara olarak Barcelona'da başarılı olur. İspanya'da çok başarılı olur. Fark yaratır. Bence Bundesliga'da çok rahat oynar. Yusuf ikinci Trabzonspor macerasından sonra Türkiye'de devam etmek istemedi. Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu duymuştum ama bence Avrupa'da devam edecek'' ifadelerini kullandı.