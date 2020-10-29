  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven üst üste 3. şampiyonluk hedefi için piste çıkacak
Spor

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven üst üste 3. şampiyonluk hedefi için piste çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:24:22 -
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven üst üste 3. şampiyonluk hedefi için piste çıkacak

ANKARA (AA) - Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın 5. ve son ayağında üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek için piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve TOSFED katkılarıyla yarışan milli sporcu Ayhancan Güven, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Porsche Carrera Cup Fransa'nın Barcelona Katalonya pistinde koşulacak son ayağında mücadele edecek.

Final öncesi 146 puanla şampiyonada lider konumunda yer alan Red Bull sporcusu Güven, son 2 sene şampiyon olarak tamamladığı Porsche Carrera Cup Fransa turnuvasında 3. şampiyonluk hedefiyle direksiyon başına geçecek. 31 Ekim Cumartesi günü TSİ 12.15'de başlayacak sıralama turlarının ardından, ilk yarış aynı gün 15.30'da, ikinci yarış ise Pazar günü 13.30'da start alacak.

TOSFED açıklamasında "Porsche Carrera Cup Fransa YouTube ve Facebook sayfalarından canlı olarak yayımlanacak yarışlarda, Porsche Junior pilotu milli sporcu Ayhancan Güven'i 3. kez şampiyon olarak görmek dileğiyle başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın Belçika SPA Francorchamps pistinde koşulan 4. ayak yarışlarında bir dördüncülük ve bir birincilik alarak 146 puanla şampiyona liderliğini pekiştirmiş, son 5. ayak yarışları öncesi üçüncü şampiyonluğu için önemli avantaj elde etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV'de koronavirüs skandalı!
Gündem

Halk TV'de koronavirüs skandalı!

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, Kovid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonuc..
‘Bu işler lafla olmaz’ diyene bak sen! Erdoğan’a ders vermeye kalkışan Meral Akşener komik duruma düştü
Gündem

‘Bu işler lafla olmaz’ diyene bak sen! Erdoğan’a ders vermeye kalkışan Meral Akşener komik duruma düştü

İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e saldıran Emmanuel Macron'u 'kınamak' ile yetinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğ..
Tüyleri diken diken eden sözler! Erdoğan, Medine halkının sözleriyle cevap verdi
Gündem

Tüyleri diken diken eden sözler! Erdoğan, Medine halkının sözleriyle cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yapılan saldırılara, Medine halkının sözleri il..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay