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Spor Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Bahreyn'deki ikinci yarışını da kazandı
Spor

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Bahreyn'deki ikinci yarışını da kazandı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in ikinci yarışında da zafere ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 20:58:00 -
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Bahreyn'deki ikinci yarışını da kazandı

Bahreyn Uluslararası Pisti'nde sahne alan Ayhancan Güven, pole pozisyonundan başladığı hafta sonunun ikinci yarışında damalı bayrağın altından ilk sırada geçmeyi başardı. 

Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılan yarışa 1. sıradan başlayan Red Bull sporcusu milli sporcusu Ayhancan Güven, yarışı en yakın rakibinin 11 saniye önünde bitirerek hafta sonunun ikinci mücadelesini de kazanmış oldu.

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