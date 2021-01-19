Milli Muharip Uçak'ta kritik gelişme! Resmen başlıyor

TUSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Temel Kotil, geçtiğimiz gün ODTÜBİRDER’in canlı yayınına konuk oldu. Canlı yayın esnasında Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında Ön Tasarım Gözden Geçirme (Preliminary Design Review / PDR) faaliyetlerine Nisan 2021’de başlanılacağını belirten Kotil, Eylül 2021’de ise ilk MMU prototipi için sac kesiminin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milli Muharip Uçak’ta, bol miktarda titanyum parça kullanılacak. TUSAŞ, 5×7 metre ebatlarındaki bir titanyum parçayı ise üç boyutlu yazıcı ile vakum altında imal edecek.

Dört ayrı fazdan oluşan MMU Programı kapsamında, 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanan PDR faaliyetle birlikte ‘Faz-1 Aşama-1’ aşaması da sona erecek ve "Faz-1 Aşama-2" aşamasına geçilecek.

Projenin geldiği nokta hakkında da bilgi veren Kotil, 20 bin çekirdekli Türkiye’nin en gelişmiş 2 bilgisayarının bu projede kullanıldığını bildirdi. Kotil, "Biz PDR diyoruz, Premier Design Review (Ön Tasarım Gözden Geçirme), inşallah Milli Muharip’in Nisan’da geliyor. İlk partiyi kesmeye de Eylül gibi başlıyoruz" dedi.

Kotil, MMU’nun 18 Mart 2023’de motorunu çalıştırarak hangardan çıkmasının, 2029’da da hizmete girmesinin planlandığını bildirdi. Motorla ilgili bir soru üzerine de Kotil, motor üretmenin uçak üretmekten zor olduğunu belirtti, MMU’yu şimdilik F-16 motorları üzerinden geliştirecekleri bilgisini verdi.

Kotil, MMU’nun en gelişmiş yazılım ve cihazlar kullanılarak, PLM denilen Ürün, Yaşam, Üretim Döngüsü (Product Lifecycle Management PLM) temel alınarak üretileceğini kaydetti, bunu da şöyle açıkladı:

"PLM öncesinde bilgisayar destekli çözüm vardı. Kişiler gidiyorlar, bilgisayarlarının başında oturuyorlar ve tasarım yapıyorlar. Biri kanadını, diğeri penceresini tasarlıyor vs. Bu eski adet. PLM’de ise bütün veri tek bir veri tabanı üzerinde. Dijital ikiz yapıyoruz. Herkes ağ üzerinden sisteme bağlanıyor. Yaptıkları, o network üzerinde çalışanlar tarafından görülüyor."