Milli Muharip Uçak'a yurt dışından ilk talep hangi ülkeden geldi? TUSAŞ ilk yerli yerli savaş uçağı fabrikası: milli muharip uçak motoru?

Bugün 10 Ocak 2023. Bundan 79 yıl önce Nuri Demirağ’ın fabrikasında üretilen Türk yolcu uçağının ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti. 1940’lı yıllarda faaliyetleri bıçak gibi kesilen milli havacılık sanayii yıllar süren 'uykusundan' uyandı. Günümüzde yerli ve milli imkanlarla üretilen birbirinden farklı hava araçları gökyüzüyle art arda buluşuyor.

100 yıllık mesele: İlk Türk uçağından 'Milli Muharip Uçak

TUSAŞ ana yükleniciliğinde devam eden Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’ne yönelik olarak yurt dışından ilk talep geldi. Gelişmeyi, TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından bugün özel bir basın buluşması düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilk olarak TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil tarafından projelerle ilgili son durum paylaşılırken, devamında ise montaj hatları gezildi.

TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil, MMU programına yönelik olarak yurt dışından ilk talebin geldiğini açıkladı. Kotil tarafından yapılan açıklamada, “Talepler var. Bizle birlikte çalışan mühendisleri de var. Ancak devletten devlete (G2G) yapılması gereken bir anlaşma. Şu an için devlet tarafından açıklanmış bir anlaşma yok.” ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Temel Kotil tarafından yapılan açıklamaya göre; Milli Muharip Uçak Programı’na katılmak isteyen ülkenin mühendisleri, halihazırda TUSAŞ projelerinde çalışıyor. Bu durum, akıllara Pakistan, Malezya ve Endonezya gibi TUSAŞ ile yakın ilişkilere sahip havacılık sektörüne sahip ülkeleri getiriyor.

Endonezya’nın Güney Kore’nin KF-21 projesine katılımı söz konusu olsa da zaman zaman Kore ile Endonezya arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Pakistan ile Malezya’nın ise henüz katılımcısı olduğu bir 5. veya 4.5 nesil savaş uçağı programı bulunmuyor.

MMU Prototipinde Son Durum

Etkinliğe katılan basın mensupları, MMU ve HÜRJET başta olmak üzere TUSAŞ projelerinin son durumunu görme fırsatı buldu. Milli Muharip Uçak prototipinin montaj ve test faaliyetleri başarıyla devam ediyor. Uçağın motorlarının entegrasyonu başarıyla gerçekleştirirken, yakıt ve hidrolik sistemlerinin testleri de devam ediyor. Bu sebepten ötürü uçağın motorları, radomu, kanopisi ve bazı yapısal parçaları, sürekli olarak çıkartılıp tekrar takılıyor.

Uçağın bu yılın sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.

Milli Muharip uçak nedir? TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri: TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman hizmete girecek, teknik özellikleri nelerdir? TIKLAYINIZ

TUSAŞ Milli Muharip Uçak (MMU), (İngilizce: TAI Turkish Fighter X (TF-X)), TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı beşinci nesil jet muharip uçak projesidir. 2023 yılında yılında ilk uçuşunu yapması hedeflenmektedir.

Milli Muharip Uçak motoru kim üretiyor? milli muharip uçak motoru

TUSAŞ Milli Muharip Uçak (MMU), (İngilizce: TAI Turkish Fighter X (TF-X)), TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı beşinci nesil jet muharip uçak projesidir. 2023 yılında yılında ilk uçuşunu yapması hedeflenmektedir.