Milli Muharip uçak nedir? TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri: TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman hizmete girecek, teknik özellikleri nelerdir?

TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir? MMU Teknik özellikleri neler? İnsansız mı? Milli Muharip Uçak ne zaman, hangi tarihte uçacak?TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir sorusunun cevabı gelen güzel haberle birlikte gündemdeki yerini aldı. Savunma sanayiinin gözbebeği olan Milli Muharip Uçak beklenenden daha erken gökyüzü ile buluşacak. Peki TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir? MMU Teknik özellikleri neler? İnsansız mı? Milli Muharip Uçak ne zaman, hangi tarihte uçacak?.

TUSAŞ MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR, NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

Savunma sanayiinin gözbebeği olan Milli Muharip Uçak ile ilgili müjdeli haberi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil duyurdu. Milli Muharip Uçak'ın uçuş tarihi öne çekildi.

2023 SONUNDA GÖKLERLE BULUŞACAK

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok. İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor.

KAYNAK: TUSAŞ - Vikipedia: TUSAŞ Milli Muharip Uçak Blok-1 konfigürasyonunun 2029 yılına kadar geliştirilmesi planlanmaktadır. Faz-2 kapsamında 10 adet Blok-1 savaş uçağı üretimi planlanmakta olup, uçaklar 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecektir.

Faz-3'te 2034-2040 yılları arasında diğer MMU bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri planlanmaktadır.

MİLLİ MUHARİP UÇAK NEDİR?

MMU, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alması ve 2070 yılına kadar TSK envanterinde yer alması öngörülüyor.

Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinde kullanılabilecek. MMU sayesinde Türkiye; ABD, Rusya, Çin'in ardından beşinci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.

TUSAŞ MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 Artyakıcı turbofan,

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76,31 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

MMU Geliştirilmesi Projesi'nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

MMU üstün hava hâkimiyetini:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.

PERFORMANS

Azami hız: 2.2+ Mach (2.205 kilometre/saat (1.370 mph))

Servis Tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G Limiti: +9g / -3,5g

AVİYONİKLER

ASELSAN'ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)

IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) Sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska Monteli Nişangah Sistemi