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Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:40:55 -
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorisindeki üç fotoğrafı oyladı.

Toprak Razgatlıoğlu, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy verdi.

Milli sporcu, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ çıkarılmasını konu alan "Mucize’nin adı Ayda" isimli fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu tercihini, Juancho Torres'in "Kolombiya’da okullarda ev yapımı maskeler" adlı fotoğrafından yana kullandı.


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