Milli makine sanayiini özgürleştirecek adım

Makinelerin beyni olarak nitelendirilen CNC kontrol ünitesi ve tahrik sistemlerinin SAHA İstanbul üyeleri tarafından 24 ayda yerli olarak üretilmesi için çalışmalar başlatılıyor. Çalışmalar, üretici firmalarca yakından takip ediliyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, 11 üyelerinin girişimiyle MİLTEKSAN CNC Teknoloji Ve Kontrol Sistemleri Sanayi AŞ’nin kurulduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Yeni hayat bulan şirket, ülkemizde ilk defa 5 eksenli CNC kontrol ünitesi geliştirilmesi için faaliyetlere başlamıştır. Milli Teknoloji Hamlesi’ne destek verecek bu şirket bünyesinde konusunda uzman firmaların yanı sıra CNC ve talaşlı imalatta dünya çapında otorite sayılan hocalardan Prof. Dr. Yusuf Altıntaş, Prof. Dr. Engin Kılıç ile Yavuz Murtezaoğlu da danışman olarak yer aldı.”