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Spor Milli maçlar ne zaman? Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman?
Spor

Milli maçlar ne zaman? Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman?

Türkiye-Karadağ maçı ne zaman hangi gün? A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. Peki, milli maçlar ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 21:54:00 -
Milli maçlar ne zaman? Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman?

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde iki önemli maça çıkacak. Futbolseverler milli takımın programını ve kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, milli maçlar ne zaman?

Milli maçlar ne zaman? Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre göre ay-yıldızlı ekibin 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

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