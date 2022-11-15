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Spor Milli maçın kanalı belli oldu
Spor

Milli maçın kanalı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 elemeleri öncesi hazırlık maçları TRT'de yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 17:06:00 -
Milli maçın kanalı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 elemeleri öncesi hazırlık maçları TRT'de yayınlanacak. Millilerin yarın İskoçya ile oynayacağı mücadele TRT 1'de, cumartesi günü Çekya ile karşılaşacağı mücadele TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemeleri hazırlık maçı kapmasında yarın İskoçya ile cumartesi günü de Çekya ile oynayacak. Millilerin, İskoçya ile oynayacağı karşılaşma ilk kez Diyarbakır'da, Çekya maçı ise ilk kez Gaziantep'te oynanacak. Ay-yıldızlıların İskoçya müsabakası TRT 1’den, cumartesi günü oynanacak Çekya mücadelesi de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

 

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