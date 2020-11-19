Milli maçın ardından

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, beklentilerinin altında bir mücadele sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Güneş, grubu son sırada tamamlayarak C Ligi'ne düştükleri için üzgün olduklarını dile getirerek, "Oyun kalitemizi sahaya yansıtamadık. Yeterli isteği gösteremedik. Tepkimiz olmayınca kaybettik. Bu takımı yenecek gücümüz vardı. Oyuncularımın kalitesinden asla şüphem yok. İyi oyuncular zaman zaman kötü maç oynayabilir. Bunun da öyle bir dönem olduğunu düşünüyorum. Mart ayından itibaren daha iyi bir oyunla, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçın bize olumsuz etkileri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise, "Oyuna iyi başlamadık. İstediğimiz pozisyonları bulamadık. İkinci yarıda daha hızlı bir oyun düşündük ama rakibin savunma anlayışını aşacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi. Rakip daha çok istedi. Oyun karakterimiz ve kalitemiz sahada değildi. Macaristan 0-0'a razıyken, 2 gol buldu. Biz de isteğimize rağmen gol bulamadık." şeklinde konuştu.





