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Spor Milli maça taraftar alınacak
Spor

Milli maça taraftar alınacak

Türkiye-Rusya maçına stadın yüzde 30'u kadar seyirci alınacak ve biletler satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 01:31:00 -
Milli maça taraftar alınacak

Rusya ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Ulusal Ligi futbol karşılaşması seyircili oynanacak.

Moskova VTB Arena Dinamo Stadı'nda 11 Ekim'de oynanacak karşılaşma için biletler satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatları 1000 ruble ile 4000 ruble (100 TL ile 400 TL) arasında değişiyor.

Karşılaşmaya UEFA'nın belirlediği stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak. Stadyumdaki seyircilerin sosyal mesafeyi korumaları, maske ve eldiven takmaları gerektiği de hatırlatıldı.

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