Milli maça saatler kala koronavirüs şoku
A Milli Futbol Takımımız bu akşam saat 22:45'te Macaristan ile karşılaşacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 22:45'te UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçında Macaristan ile karşılaşacak. Puşkaş Arena’da oynanacak maçını Slovak Hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Kazanmamız şart
A Milli Takımımız 3. Grup'ta geride kalan 5 karşılaşmada, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı 6 puanla 3. sırada yer alırken Macaristen ise 8 puanla ikinci sırada.
Rakibimizde koronavirüs şoku
A Milli Futbol Takımımızı yakından ilgilendiren Sırbistan-Rusya maçı öncesinde ise Rusya A Milli futbol takımını şok eden bir gelişme yaşandı. 22:45'te başlayacak maçta puan kaybetmesini bekleyeceğimiz Rusya'da futbolcular; Filip Đjuricic, Luka Milivojevic, Aleksandar Kolarov, Darko Lazovic, Sergej Milinkovic Savic ve Dordje Nikolic'in testleri pozitif çıktı. Rusya A Milli Futbol Takımı koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncuları maça saatler kala kadrodan çıkartmak zaorunda.
Hedef 3 puan ve Rusya'nın kaybetmesi
A Milli Futbol Takımımız B Ligi 3. Grup'taki son karşılaşmada 3 puanı alarak Rusya A Milli Futbol Takımı'nın kaybetmesini bekleyecek. Beklenenin olması halinde grubu lider tamamlayaN Milli Takımımız A Ligi'ne yükselecek.