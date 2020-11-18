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Spor Milli maça saatler kala koronavirüs şoku
Spor

Milli maça saatler kala koronavirüs şoku

A Milli Futbol Takımımız bu akşam saat 22:45'te Macaristan ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:34:00 -
Milli maça saatler kala koronavirüs şoku

Türkiye A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 22:45'te UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçında Macaristan ile karşılaşacak. Puşkaş Arena’da oynanacak maçını Slovak Hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kazanmamız şart

A Milli Takımımız 3. Grup'ta geride kalan 5 karşılaşmada, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı 6 puanla 3. sırada yer alırken Macaristen ise 8 puanla ikinci sırada.

Rakibimizde koronavirüs şoku

A Milli Futbol Takımımızı yakından ilgilendiren Sırbistan-Rusya maçı öncesinde ise Rusya A Milli futbol takımını şok eden bir gelişme yaşandı. 22:45'te başlayacak maçta puan kaybetmesini bekleyeceğimiz Rusya'da futbolcular; Filip Đjuricic, Luka Milivojevic, Aleksandar Kolarov, Darko Lazovic, Sergej Milinkovic Savic ve Dordje Nikolic'in testleri pozitif çıktı. Rusya A Milli Futbol Takımı koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncuları maça saatler kala kadrodan çıkartmak zaorunda.

Hedef 3 puan ve Rusya'nın kaybetmesi

A Milli Futbol Takımımız B Ligi 3. Grup'taki son karşılaşmada 3 puanı alarak Rusya A Milli Futbol Takımı'nın kaybetmesini bekleyecek. Beklenenin olması halinde grubu lider tamamlayaN Milli Takımımız A Ligi'ne yükselecek.

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