Milli maç hangi kanalda? Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
Milli kaç canlı izle | 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler milli maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Türkiye maçı hangi kanalda? Cebelitarık Türkiye maçı şifreli kanalda mı?
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli takım maçı ne zaman saat kaçta?
Milli maç hangi kanalda? Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
Cebelitarık ile Türkiye 4 Eylül Cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.
Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.
Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor. A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.