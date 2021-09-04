Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli takım maçı ne zaman saat kaçta?

Milli maç hangi kanalda? Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Cebelitarık ile Türkiye 4 Eylül Cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor. A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.

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