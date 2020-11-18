  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli maç hangi kanalda?
Spor

Milli maç hangi kanalda?

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Türkiye deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Milli maç saat kaçta? | Macaristan Türkiye maçı ne zaman? Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:20:00 - 2020-11-18 16:21:15
Milli maç hangi kanalda?

Milli maç izle | A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç ne zaman saat kaçta?

Milli maç hangi kanalda?

Macaristan ile Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Bu Ligi 3.grup son maçında bu akşam karşılaşacak. TSİ 22.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Topal ördek Pompeo'ya Ankara resti! Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gündem

Topal ördek Pompeo'ya Ankara resti! Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan

ABD Dışişleri Bakanlığı görevi yakında bitecek olan Mike Pompeo, Türkiye karşıtı Rum lobisinin sözcüsü oldu. 2022’deki senato seçimlerinde a..
Koronavirüs 30 saniyede etkisiz hale getirildi! Bilim insanları açıkladı
Gündem

Koronavirüs 30 saniyede etkisiz hale getirildi! Bilim insanları açıkladı

Cardiff Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları ağız gargarasının koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi.
CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi
Gündem

CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, KKTC 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İ..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay