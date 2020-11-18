Milli maç izle | A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç ne zaman saat kaçta?

Milli maç hangi kanalda?

Macaristan ile Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Bu Ligi 3.grup son maçında bu akşam karşılaşacak. TSİ 22.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.