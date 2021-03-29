A Milli Futbol takımının Hollanda ve Norveç karşısında aldığı galibiyet yüzleri güldürdü. Millilerin oynadığı futbol ise takdir topladı. Ay-yıldızlılar üçüncü maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, milli maça stat kapasitesinin yüzde 15’i kadar seyirci almaya karar verdi. Peki, milli maç bileti nerede satılıyor?

Milli maç bileti nasıl alınır? Türkiye Letonya maçı bileti nerede satılıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Letonya maçına seyirci alma kararı aldı. Maça, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 15 kapasitesinde seyirci alınacak. Maç biletleri ise 29 Mart Pazartesi günü saat 15.00 itibariyle satışa çıktı. Seyircilerin HES kodu alması zorunlu. Bilet fiyatları 25 TL ve 50 TL olarak belirlendi.

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