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Spor Milli maç bileti nasıl alınır? Türkiye Letonya maçı bileti nerede satılıyor?
Spor

Milli maç bileti nasıl alınır? Türkiye Letonya maçı bileti nerede satılıyor?

Milli maç bileti al | Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’na peş peşe aldığı 2 galibiyetle başladı. Milli Takım gruptaki üçüncü maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye seyirci alınacak. Bu sebeple pek çok kişi nereden nasıl bilet alabileceklerini araştırıyor. Peki, milli maç bileti nerede satılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:06:00 -
Milli maç bileti nasıl alınır? Türkiye Letonya maçı bileti nerede satılıyor?

A Milli Futbol takımının Hollanda ve Norveç karşısında aldığı galibiyet yüzleri güldürdü. Millilerin oynadığı futbol ise takdir topladı. Ay-yıldızlılar üçüncü maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, milli maça stat kapasitesinin yüzde 15’i kadar seyirci almaya karar verdi. Peki, milli maç bileti nerede satılıyor?

Milli maç bileti nasıl alınır? Türkiye Letonya maçı bileti nerede satılıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Letonya maçına seyirci alma kararı aldı. Maça, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 15 kapasitesinde seyirci alınacak. Maç biletleri ise 29 Mart Pazartesi günü saat 15.00 itibariyle satışa çıktı. Seyircilerin HES kodu alması zorunlu. Bilet fiyatları 25 TL ve 50 TL olarak belirlendi.

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Atatürk Olimpiyat stadına nasıl gidilir?
Atatürk Olimpiyat stadına nasıl gidilir?

Spor

Atatürk Olimpiyat stadına nasıl gidilir?

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