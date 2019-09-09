0553 313 94 23

Milli kick boksçu "yan bakma" kavgasında bir kişiyi öldürdü

Kadıköy'de milli kick boksçu Berke Şahin, yan baktıkları gerekçesiyle motosikletli iki kişiyle tartıştı. Olayın büyümesiyle milli sporcu, yakaladığı bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:33
Milli kick boksçu "yan bakma" kavgasında bir kişiyi öldürdü

Kadıköy’de milli kick boksçu Berke Şahin, yan baktıkları iddiasıyla tartıştığı şahıslardan birini bıçakladı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kadıköy’deki önceki gece kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanına giden milli kick boksçu Berke Şahin, çıkışta iki motosikletçiyle tartışmaya başladı. “Yan bakma” meselesi yüzünden çıkan kavgada milli sporcu iki şahsı darp etti.

Takip edip bıçakladı

Şahin, olay yerinden ayrılan şahısları motosikletle takibe aldı. İki kişiden birini kıstırdığı çıkmaz sokakta tekrar darp eden Şahin, şahsı bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede gözaltına alındı

Olayın ardından milli sporcu Berke Şahin, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözaltına alındı. Şahin’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sporcunun şahsı kovaladığı ve darp edildiği görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:33
  1. Berke Şahin
  2. Yan bakma
  3. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize’de stat inşaatı bir mahallenin kaymasına neden oldu
    1. Rize’de stat inşaatı bir mahallenin..
    2. Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı
    3. Kaymakam Özkan’dan genç polis için..
    4. Tekirdağ’da baltalı kavga: 2 yaralı
    5. Dolar/TL, 5,7120 seviyesinden işlem..
    6. Borsa haftaya yükselişle başladı
    7. Kılıç’tan yeni eğitim öğretim yılı..
    8. Kuveyt Emiri ABD'de hastaneden..
    9. Diyarbakır’da 2 terörist yakalandı
    10. (Özel) Okulda beslenmeye dikkat
    11. Tatvan’da “Okçuluk” kursu açıldı
    12. (Özel Haber) Dünyaca ünlü Gönen..
    13. Amerikan fitnesi resmileşti! Hong..
    14. Nüket Ersoy’dan öğretmenlere mesajlar
    15. Binlerce seyirci Göksel ve Kolpa ile..
    16. Türkü severler Küçükçekmece’de buluştu
    17. İzmirli ev hanımları Tatvanlı çocuklar..
    18. Akar'dan Çukurca şehidi için..
    19. Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün..
    20. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi..
    21. Başkan Demir’den yeni eğitim öğretim..
    22. Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
    23. "Fuar Matbaası" ile anıların izini..
    24. Diyabet hastalığı göz kuruluğu yapıyor
    25. (Özel) Ahlat’taki kazılar tarihe ışık..
    26. Emniyet Genel Müdürlüğünde daire..
    27. Japonya'da tayfun can aldı
    28. Küçük göğüsler kadınları mutsuz ediyor
    29. Beykoz’da mısır geleneği ‘Mısır..
    30. Flaş açıklama: 18 İran asker öldürüldü
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Ahmet Yenilmez'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
    Ahmet Yenilmez'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret