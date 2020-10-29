Milli judoculardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren milli judocular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik kadroda yer alan milli judocular antrenman öncesi Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Milli judocuların ülkelerini temsil etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Sporun her dalında olduğu gibi judoda ülkemizi uluslararası spor müsabakalarında başarıyla temsil eden mili judocularımız, özgürlük ve bağımsızlık yolunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanın her karışını canları pahasına koruyan ve kanlarını döken şehitlerimizi rahmetle andı, gazilerimizi de şükranlarını yad ettiler." denildi.

Kutlamanın ardından milli sporcular Türk Bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.