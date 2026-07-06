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Gündem Milli gururumuz liderleri ağırlayacak: NATO Zirvesi’nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet
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Milli gururumuz liderleri ağırlayacak: NATO Zirvesi’nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Milli gururumuz liderleri ağırlayacak: NATO Zirvesi’nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da kullanılacak Togg limuzinler, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

Başkent Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında ulaşım hizmetlerinde 10 adet Togg T10X’in limuzin modeli görev alacak. Yerli ve milli araçlar, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.
Zirve boyunca kullanılacak Togg limuzinler, sadece iki nokta arasındaki ulaşımda değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.
Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre azami hızla hizmet verecek. Araçlar şoför dahil 8 kişilik kapasiteye sahip.
Öte yandan, araçlarda, Türk bayrağından ve Selçuklu mimarisinden ilham alınarak tasarlanan renkler tercih edildi. Dijital gösterge ekranında dalgalanan Türk bayrağı animasyonu yer alırken, araca binildiğinde yolcuları radyoda çalan İstiklal Marşı karşılayacak.

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