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Gündem Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp kaza yaptı
Gündem

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp kaza yaptı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta bir trafik kazasına karıştı. Yoldan karşıya geçmeye çalışan vatandaş, önce Kayaalp sonra arkadan gelen tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 03:17:00 -
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp kaza yaptı

Yozgat'ta Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kayaalp'in ardından tır çarptı

Olay Sivas- Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kayaalp idaresindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AJJ 366 plakalı tır da çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Dolgunyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dolgunyürek'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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